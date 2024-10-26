Обстрел Херсонщины: погибли 3 человека, 7 человек пострадали
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области, повредив почтовое отделение и жилые кварталы. В результате атаки погибли 3 человека, 7 ранены, среди которых один ребенок.
Противник обстрелял Херсонскую область. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов на Херсонщине, в частности Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Степановка, Камышаны, Днепровское, Белозерка, Софиевка, Станислав, Первомайское, Берислав, Золотая Балка, Нововоронцовка, Гавриловка и Бургунка.
Вражеские военные попали в почтовое отделение и жилые кварталы, повредив многоэтажку и 17 частных домов. Кроме того, пострадали хозяйственные постройки и автомобили.
В результате агрессии три человека погибли, а еще семь получили ранения, среди которых один ребенок.
В Донецкой и Херсонской областях прекратили работу несколько почтовых отделений: в Станиславе, а также в Алексеево-Дружковке, из-за уничтожения захватчиками25 октября 2024, 13:56 • 13503 просмотра