Обстрел Херсонщины: погибли 3 человека, 7 человек пострадали

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 152244 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 135728 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 137979 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 183870 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 151355 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 152086 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 149463 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138799 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120769 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113343 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США

Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США

19:20 • 24107 просмотра
Вражеский удар по столице: вспыхнул пожар на нескольких этажах в поврежденном доме

Вражеский удар по столице: вспыхнул пожар на нескольких этажах в поврежденном доме

19:30 • 18653 просмотра
Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

19:30 • 23829 просмотра
В Киеве из поврежденного обстрелом дома эвакуировали более 100 жителей: есть пострадавшие

В Киеве из поврежденного обстрелом дома эвакуировали более 100 жителей: есть пострадавшие

19:48 • 15467 просмотра
G7 выделит Украине 50 млрд долларов кредита

G7 выделит Украине 50 млрд долларов кредита

22:03 • 19650 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 152251 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 183874 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 165943 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 180232 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 177782 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 105020 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 142111 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 114917 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 122601 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 127024 просмотра
Актуальное
Обстрел Херсонщины: погибли 3 человека, 7 человек пострадали

Обстрел Херсонщины: погибли 3 человека, 7 человек пострадали

Киев  •  УНН

04:52 • 2803 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области, повредив почтовое отделение и жилые кварталы. В результате атаки погибли 3 человека, 7 ранены, среди которых один ребенок.

Противник обстрелял Херсонскую область. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов на Херсонщине, в частности Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Степановка, Камышаны, Днепровское, Белозерка, Софиевка, Станислав, Первомайское, Берислав, Золотая Балка, Нововоронцовка, Гавриловка и Бургунка.

Вражеские военные попали в почтовое отделение и жилые кварталы, повредив многоэтажку и 17 частных домов. Кроме того, пострадали хозяйственные постройки и автомобили.

В результате агрессии три человека погибли, а еще семь получили ранения, среди которых один ребенок.

В Донецкой и Херсонской областях прекратили работу несколько почтовых отделений: в Станиславе, а также в Алексеево-Дружковке, из-за уничтожения захватчиками25 октября 2024, 13:56 • 13503 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон