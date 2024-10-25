В Донецкой и Херсонской областях прекратили работу несколько почтовых отделений: в Станиславе, а также в Алексеево-Дружковке, из-за уничтожения захватчиками

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Киев  •  УНН

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Из-за вражеских атак закрыты два отделения Укрпочты в Донецкой области - в Курахово и Алексеево-Дружковке. В Станиславе Херсонской области отделение временно не работает из-за удара дрона и необходимости разминирования.

За минувшие сутки, согласно информации Укрпочты, по разным обстоятельствам, но в результате действий рф было закрыто 2 отделения в Донецкой области. Также вражеская атака, вероятно временно, остановила работу почтового отделения в городе Станислав Херсонской области.

Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу гендиректора АО Укрпочта - Ukrainian Postal Service.

По данным Игоря Смелянского, в городе Курахово, Покровский район, было закрыто отделение почты.

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«Надеюсь, у меня еще будет возможность вернуться и открыть уже новое отделение», отметил руководитель АО Укрпочта.

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Также в Алексеево-Дружковке, Краматорский район, которое, было «неподалеку от отделения наших коллег из НП, которое тоже было уничтожено», объясняет Смелянский.

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Впрочем, возможно уже найдено решение для возобновления работы, - скоро все снова должно заработать, передает Смелянский.

Кроме того, по словам руководителя всеукраинского почтового оператора, вражеский дрон поразил отделение в Станиславе, Херсонской области.

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Там необходимо завершить работу по разминированию.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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donetskДонецк
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