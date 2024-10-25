В Донецкой и Херсонской областях прекратили работу несколько почтовых отделений: в Станиславе, а также в Алексеево-Дружковке, из-за уничтожения захватчиками
Киев • УНН
Из-за вражеских атак закрыты два отделения Укрпочты в Донецкой области - в Курахово и Алексеево-Дружковке. В Станиславе Херсонской области отделение временно не работает из-за удара дрона и необходимости разминирования.
За минувшие сутки, согласно информации Укрпочты, по разным обстоятельствам, но в результате действий рф было закрыто 2 отделения в Донецкой области. Также вражеская атака, вероятно временно, остановила работу почтового отделения в городе Станислав Херсонской области.
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу гендиректора АО Укрпочта - Ukrainian Postal Service.
По данным Игоря Смелянского, в городе Курахово, Покровский район, было закрыто отделение почты.
«Надеюсь, у меня еще будет возможность вернуться и открыть уже новое отделение», отметил руководитель АО Укрпочта.
Также в Алексеево-Дружковке, Краматорский район, которое, было «неподалеку от отделения наших коллег из НП, которое тоже было уничтожено», объясняет Смелянский.
Укрпочта решила не повышать тарифы на доставку до конца года2 октября 2024, 06:00 • 16374 просмотра
Впрочем, возможно уже найдено решение для возобновления работы, - скоро все снова должно заработать, передает Смелянский.
Кроме того, по словам руководителя всеукраинского почтового оператора, вражеский дрон поразил отделение в Станиславе, Херсонской области.
Там необходимо завершить работу по разминированию.
Погиб работник "Новой почты" и еще 4 гражданских: показали последствия атак рф в Донецкой области25 октября 2024, 07:59 • 13532 просмотра