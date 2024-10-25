На Донеччині та Херсонщині припинили роботу декілька поштових відділень: у Станіславі, а також у Олексієво-Дружківці, через знищення загарбниками
Київ • УНН
Через ворожі атаки закрито два відділення Укрпошти на Донеччині - у Кураховому та Олексієво-Дружківці. У Станіславі на Херсонщині відділення тимчасово не працює через удар дрона та потребу розмінування.
За минулу добу, згідно з інформацією Укрпошти, з різних обставин, але внаслідок дій рф було закрито 2 відділення у Донецькій області. Також ворожа атака, ймовірно тимчасово, зупинила роботу поштового відділення у місті Станіслав на Херсонщині.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу гендиректора АТ Укрпошта - Ukrainian Postal Service.
За даними Ігоря Смілянського, у місті Курахове, Покровський район, було закрито відділення пошти.
"Сподіваюсь, в мене ще буде нагода повернутись та відкрити вже нове відділення", зазначив керівник АТ Укрпошта.
Також в Олексієво-Дружківці, Краматорський район, яке, було "неподалік від відділення наших колег з НП, яке теж було знищене", пояснює Смілянський.
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Втім, можливо вже знайдено рішення для відновлення роботи, - скоро все знову має запрацювати, передає Смілянський.
Крім того, за словами керівника всеукраїнського поштового оператора, ворожий дрон вразив відділення у Станіславі, Херсонської області.
Там необхідно завершити роботу по розмінуванню.
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