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На Донеччині та Херсонщині припинили роботу декілька поштових відділень: у Станіславі, а також у Олексієво-Дружківці, через знищення загарбниками

Київ • УНН

 • 16415 перегляди

Через ворожі атаки закрито два відділення Укрпошти на Донеччині - у Кураховому та Олексієво-Дружківці. У Станіславі на Херсонщині відділення тимчасово не працює через удар дрона та потребу розмінування.

На Донеччині та Херсонщині припинили роботу декілька поштових відділень: у Станіславі, а також у Олексієво-Дружківці, через знищення загарбниками

За минулу добу, згідно з інформацією Укрпошти, з різних обставин, але внаслідок дій рф було закрито 2 відділення у Донецькій області. Також ворожа атака, ймовірно тимчасово, зупинила роботу поштового відділення у місті Станіслав на Херсонщині.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу гендиректора АТ Укрпошта - Ukrainian Postal Service.

За даними Ігоря Смілянського, у місті Курахове, Покровський район, було закрито відділення пошти.

"Сподіваюсь, в мене ще буде нагода повернутись та відкрити вже нове відділення", зазначив керівник АТ Укрпошта.

Також в Олексієво-Дружківці, Краматорський район, яке, було "неподалік від відділення наших колег з НП, яке теж було знищене", пояснює Смілянський.

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Втім, можливо вже знайдено рішення для відновлення роботи, - скоро все знову має запрацювати, передає Смілянський.

Крім того, за словами керівника всеукраїнського поштового оператора, ворожий дрон вразив відділення у Станіславі, Херсонської області.

Там необхідно завершити роботу по розмінуванню.

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Ігор Тележніков

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