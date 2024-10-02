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Укрпошта вирішила не підвищувати тарифи на доставку до кінця року

Укрпошта вирішила не підвищувати тарифи на доставку до кінця року

Київ • УНН

 • 16964 перегляди

Укрпошта вирішила не підвищувати тарифи на доставку до кінця 2024 року, підтримуючи бізнес та споживачів. Компанія також працює над покращенням якості послуг, впроваджуючи автоматизоване сортування та новий мобільний додаток.

Укрпошта вирішила не підвищувати тарифи на доставку до кінця 2024 року, повідомив у середу гендиректор компанії Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.

АТ "Укрпошта" ухвалило рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року

- вказав Смілянський.

"Ми розуміємо рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, ухвалили рішення про збільшення тарифів. Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, ухвалили рішення підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів. Сподіваємось, що бізнеси підтримають нас через збільшення обсягів. Це буде найкраща взаємна підтримка", - зазначив він.

Також, з його слів, Укрпошта робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість. "Протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки. Ми також плануємо запустити новий, зручний мобільний додаток та інші приємні для клієнтів нововведення", - зазначив Смілянський.

"Укрпошта" змінила правила оплати за посилки для ФОПів02.09.24, 13:26 • 15674 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
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