"Укрпошта" змінила правила оплати за посилки для ФОПів
Київ • УНН
"Укрпошта" з 30 серпня не приймає відправлення з післяплатою готівкою для ФОПів через рішення НБУ. Перекази післяплати тепер можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.
"Укрпошта" з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.
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В "Укрпошті" наголошують, що таке оновлення правил обумовлена рішенням, який ухвалив Національний банк України.
Укрпошта інформує — НБУ вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП
За даними пресслужби, усі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.
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