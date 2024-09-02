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"Укрпошта" змінила правила оплати за посилки для ФОПів

"Укрпошта" змінила правила оплати за посилки для ФОПів

Київ • УНН

 • 15674 перегляди

"Укрпошта" з 30 серпня не приймає відправлення з післяплатою готівкою для ФОПів через рішення НБУ. Перекази післяплати тепер можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

"Укрпошта" з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.

Деталі

В "Укрпошті" наголошують, що таке оновлення правил обумовлена рішенням, який ухвалив Національний банк України.

Укрпошта інформує — НБУ вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП

- йдеться в заяві "Укрпошти".

За даними пресслужби, усі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.

Укрпошта продаватиме з аукціону посилки, які ніхто не забрав упродовж пів року10.05.24, 21:10 • 20526 переглядiв

Нагадаємо

МЗС та "Укрпошта" уклали Меморандум про співпрацю щодо доставки документів за кордон. З вересня українці зможуть отримувати закордонні паспорти в дипустановах за 6 доларів та 10 грн ПДВ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЕкономіка

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