"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки для ФОПов

"Укрпочта" с 30 августа прекратила принимать для пересылки отправления с переводом наложенного платежа наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

В "Укрпочте" отмечают, что такое обновление правил обусловлено решением, которое принял Национальный банк Украины.

Укрпочта информирует - НБУ внес изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Этим документом запрещена выплата переводов наложенного платежа наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП - говорится в заявлении «Укрпочты».

По данным пресс-службы, все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправления.

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Напомним

МИД и "Укрпочта" заключили Меморандум о сотрудничестве по доставке документов за границу. С сентября украинцы смогут получать загранпаспорта в дипучреждениях за 6 долларов и 10 грн НДС.