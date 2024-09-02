"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки для ФОПов
Киев • УНН
«Укрпочта» с 30 августа не принимает отправления с наложенным платежом наличными для ФЛП из-за решения НБУ. Переводы наложенного платежа теперь могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.
"Укрпочта" с 30 августа прекратила принимать для пересылки отправления с переводом наложенного платежа наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
В "Укрпочте" отмечают, что такое обновление правил обусловлено решением, которое принял Национальный банк Украины.
Укрпочта информирует - НБУ внес изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Этим документом запрещена выплата переводов наложенного платежа наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП
По данным пресс-службы, все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправления.
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Напомним
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