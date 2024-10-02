Укрпочта решила не повышать тарифы на доставку до конца года

Укрпочта решила не повышать тарифы на доставку до конца 2024 года, сообщил в среду гендиректор компании Игорь Смелянский в Telegram, пишет УНН.

АО «Укрпочта» приняло решение о сохранении тарифов на доставку, как минимум, до конца 2024 года - указал Смелянский.

«Мы понимаем решение компаний, которые, под влиянием роста расходов, приняли решение об увеличении тарифов. Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняли решение поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как и внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров. Надеемся, что бизнесы поддержат нас через увеличение объемов. Это будет лучшая взаимная поддержка», - отметил он.

Также, по его словам, Укрпочта также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество. «В течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки. Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения», - отметил Смелянский.

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