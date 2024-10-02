Укрпочта решила не повышать тарифы на доставку до конца года
Киев • УНН
Укрпочта решила не повышать тарифы на доставку до конца 2024 года, поддерживая бизнес и потребителей. Компания также работает над улучшением качества услуг, внедряя автоматизированную сортировку и новое мобильное приложение.
Укрпочта решила не повышать тарифы на доставку до конца 2024 года, сообщил в среду гендиректор компании Игорь Смелянский в Telegram, пишет УНН.
АО «Укрпочта» приняло решение о сохранении тарифов на доставку, как минимум, до конца 2024 года
«Мы понимаем решение компаний, которые, под влиянием роста расходов, приняли решение об увеличении тарифов. Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняли решение поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как и внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров. Надеемся, что бизнесы поддержат нас через увеличение объемов. Это будет лучшая взаимная поддержка», - отметил он.
Также, по его словам, Укрпочта также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество. «В течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки. Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения», - отметил Смелянский.
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