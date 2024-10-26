Обстріл Херсонщини: загинули 3 людей, 7 осіб постраждали
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши поштове відділення та житлові квартали. Внаслідок атаки загинули 3 людини, 7 поранені, серед яких одна дитина.
Противник обстріляв Херсонщину. На жаль, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Протягом минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися кілька населених пунктів на Херсонщині, зокрема Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Степанівка, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Первомайське, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка та Бургунка.
Ворожі військові влучили в поштове відділення та житлові квартали, пошкодивши багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Окрім того, постраждали господарчі споруди та автомобілі.
Унаслідок агресії три людини загинули, а ще сім отримали поранення, серед яких одна дитина.
На Донеччині та Херсонщині припинили роботу декілька поштових відділень: у Станіславі, а також у Олексієво-Дружківці, через знищення загарбниками25.10.24, 16:56 • 16415 переглядiв