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Обстріл Херсонщини: загинули 3 людей, 7 осіб постраждали

Київ • УНН

 • 72693 перегляди

Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши поштове відділення та житлові квартали. Внаслідок атаки загинули 3 людини, 7 поранені, серед яких одна дитина.

Обстріл Херсонщини: загинули 3 людей, 7 осіб постраждали

Противник обстріляв Херсонщину. На жаль, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Протягом минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися кілька населених пунктів на Херсонщині, зокрема Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Степанівка, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Первомайське, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка та Бургунка.

Ворожі військові влучили в поштове відділення та житлові квартали, пошкодивши багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Окрім того, постраждали господарчі споруди та автомобілі.

Унаслідок агресії три людини загинули, а ще сім отримали поранення, серед яких одна дитина.

На Донеччині та Херсонщині припинили роботу декілька поштових відділень: у Станіславі, а також у Олексієво-Дружківці, через знищення загарбниками25.10.24, 16:56 • 16415 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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