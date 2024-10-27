Ворожий артилерійський удар по Херсонщині: є жертви серед цивільних
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу військами противника села Станіслав на Херсонщині загинули двоє чоловіків. Жертви отримали смертельні поранення та загинули на місці.
На Херсонщині внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Армія ворога завдала артилерійського удару по населеному пункту Станіслав на Херсонщині. У результаті обстрілу двоє чоловіків отримали смертельні поранення і загинули на місці.
Ця трагедія стала ще одним сумним підтвердженням терористичних дій агресора проти мирного населення.
Обстріл Херсонщини: загинули 3 людей, 7 осіб постраждали 26.10.24, 07:52 • 72693 перегляди