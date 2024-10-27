Кількість жертв сьогоднішніх російських ударів по Херсону зросла
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинули троє чоловіків у Дніпровському та Центральному районах міста.
Кількість загиблих в наслідок ворожих ударів по Херсону зросла до трьох. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Стало відомо про ще одного загиблого в Херсоні.
Травми, несумісні з життям, внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста отримав 61-річний чоловік. Таким чином, окупанти сьогодні вбили у Херсоні трьох чоловіків", - повідомив Мрочко.
Окрім цього загиблого ще один чоловік (1952 р.н.) загинув внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста. Також, вдень російські окупанти вдарили по Центральному району Херсона - під удар потрапило поштове відділення. В результаті удару один чоловік отримав травми, несумісні з життям, інший дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення.
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