Количество раненых в результате ракетной атаки возросло до 15 - МВД
Киев • УНН
В результате массированной российской атаки на Киев 15 человек получили ранения, а под завалами детского медицинского центра могут быть люди.
В результате российской массированной атаки на Киев, пострадало 15 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.
"По состоянию на этот момент по локациям у нас есть 15 раненых", - сказал Клименко.
Напомним,
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под завалами здания детского медицинского учреждения, куда сегодня попали россияне, могут находиться люди.
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