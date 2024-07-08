Количество раненых в результате ракетной атаки возросло до 15 - МВД

В результате российской массированной атаки на Киев, пострадало 15 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.

"По состоянию на этот момент по локациям у нас есть 15 раненых", - сказал Клименко.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под завалами здания детского медицинского учреждения, куда сегодня попали россияне, могут находиться люди.

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