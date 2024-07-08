россия нанесла массированный ракетный удар по нескольким украинским городам, повредив жилые дома, инфраструктуру и детскую больницу, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, призвав мир задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам, пишет УНН.

Детали

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей.

И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

рф ударила по детской больнице - Офис Президента