Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу возросло до двух
Киев • УНН
В результате сегодняшней атаки рф на Одессу пострадали 49-летний мужчина и 69-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте, состояние удовлетворительное.
Фото: t.me/odeskaODA
Два человека пострадали в результате сегодняшней атаки рф на Одессу, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, до двух человек возросло количество пострадавших в результате атаки на Одессу. За медицинской помощью обратились 49-летний мужчина и 69-летняя женщина
По его словам, медицинская помощь пострадавшим оказана на месте, их состояние удовлетворительное.
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