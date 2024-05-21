Количество пострадавших после удара по Черкасской Лозовой не изменилось: в медучреждениях находится 22 человека

В результате обстрелов Черкасской Лозовой 19 мая, сел Купянщины и населенных пунктов Чугуевского района, на стационарном лечении в медучреждениях находится 22 человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

У нас в больнице находится 15 человек, 4 из них в крайне тяжелом состоянии. Еще 7 человек были доставлены из Купянского и Чугуевского районов. Они пострадали в результате обстрелов на следующий день - сказал он.

Напомним

По состоянию на 20 мая на фоне усиления вражеских обстрелов 10 573 человека эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области.

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