Кількість постраждалих після удару по Черкаській Лозовій не змінилась: у медзакладах перебуває 22 людини

Внаслідок обстрілів Черкаської Лозової 19 травня, сіл Куп’янщини та населених пунктів Чугуївського району, на стаціонарному лікуванні в медзакладах перебуває 22 людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У нас в лікарні перебуває 15 людей, 4 з них у вкрай важкому стані. Ще 7 людей були доставлені із Куп’янського та Чугуївського районів. Вони постраждали внаслідок обстрілів на наступний день