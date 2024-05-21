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Кількість постраждалих після удару по Черкаській Лозовій не змінилась: у медзакладах перебуває 22 людини

Київ • УНН

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Внаслідок обстрілу Черкаської Лозової та населених пунктів у Куп'янському та Чугуївському районах у медичних закладах перебувають на лікуванні 22 особи, з них 4 - у вкрай важкому стані.

Внаслідок обстрілів Черкаської Лозової 19 травня, сіл Куп’янщини та населених пунктів Чугуївського району, на стаціонарному лікуванні в медзакладах перебуває 22 людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У нас в лікарні перебуває 15 людей, 4 з них у вкрай важкому стані. Ще 7 людей були доставлені із Куп’янського та Чугуївського районів. Вони постраждали внаслідок обстрілів на наступний день

- сказав він.

Нагадаємо

Станом на 20 травня на тлі посилення ворожих обстрілів 10 573 особи евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області.

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