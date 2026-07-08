Число пострадавших от дроновой атаки рф на Киев удвоилось

Число пострадавших от очередной дроновой атаки рф на Киев 8 июля удвоилось — госпитализированы 4 человека, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Медики госпитализировали четверых пострадавших в результате падения вражеского БПЛА в Деснянском районе - сообщил Кличко.

Ранее было известно о двоих пострадавших.

Вражеские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Киеве, есть пострадавшие

Также мэр сообщил, что "после ночной атаки на столицу, во время тушения пожара в нежилом здании, спасатели обнаружили тело погибшей женщины".

Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненых