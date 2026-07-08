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Число пострадавших от дроновой атаки рф на Киев удвоилось

Киев • УНН

 • 2604 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о госпитализации четырех пострадавших в результате падения БПЛА в Деснянском районе. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Число пострадавших от дроновой атаки рф на Киев удвоилось

Число пострадавших от очередной дроновой атаки рф на Киев 8 июля удвоилось — госпитализированы 4 человека, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Медики госпитализировали четверых пострадавших в результате падения вражеского БПЛА в Деснянском районе

- сообщил Кличко.

Ранее было известно о двоих пострадавших.

Вражеские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Киеве, есть пострадавшие08.07.26, 13:49 • 1604 просмотра

Также мэр сообщил, что "после ночной атаки на столицу, во время тушения пожара в нежилом здании, спасатели обнаружили тело погибшей женщины".

Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненых08.07.26, 08:29 • 26666 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
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Пожары
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Виталий Кличко
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