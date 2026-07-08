Число пострадавших от дроновой атаки рф на Киев удвоилось
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о госпитализации четырех пострадавших в результате падения БПЛА в Деснянском районе. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Число пострадавших от очередной дроновой атаки рф на Киев 8 июля удвоилось — госпитализированы 4 человека, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Медики госпитализировали четверых пострадавших в результате падения вражеского БПЛА в Деснянском районе
Ранее было известно о двоих пострадавших.
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Также мэр сообщил, что "после ночной атаки на столицу, во время тушения пожара в нежилом здании, спасатели обнаружили тело погибшей женщины".
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