Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненых

Ночная ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, также известно о двух раненых, сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

К сожалению, имеем информацию, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. На данный момент - 1 погибшая и 2 человека ранены