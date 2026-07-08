Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненых
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки рф на Киев погибла женщина, еще два человека ранены. Возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах.
Ночная ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, также известно о двух раненых, сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, имеем информацию, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. На данный момент - 1 погибшая и 2 человека ранены
Дополнение
По данным ГСЧС, сегодня ночью в результате ракетного удара россиян произошли пожары в Деснянском и Святошинском районах столицы:
- в Святошинском районе загорелось в административном здании и складских помещениях. 2 человека пострадали, из которых 1 - госпитализирован. По другому адресу горел гаражный кооператив. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены административное здание и трамваи;
- в Деснянском районе - пожар складских помещений.
РФ атаковала Киев ночью - двое пострадавших, возникли пожары в двух районах08.07.26, 07:20 • 2092 просмотра