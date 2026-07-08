РФ атаковала Киев ночью - двое пострадавших, возникли пожары в двух районах

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Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий

Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривен

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

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ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries

"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ

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Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности

Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУР

Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО