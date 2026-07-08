РФ атаковала Киев ночью - двое пострадавших, возникли пожары в двух районах
Киев • УНН
В ночь на 8 июля российские войска атаковали Киев, пострадали двое человек. В Святошинском и Деснянском районах возникли пожары, работают спасатели.
В ночь на 8 июля российские войска атаковали Киев. В результате обстрела пострадали два человека, в Святошинском и Деснянском районах возникли пожары. Об этом сообщили МВД и ГСЧС Украины, пишет УНН.
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В Святошинском районе из-за вражеского удара загорелись административное здание и складские помещения. Два человека пострадали, одного человека госпитализировали.
Также по другому адресу произошел пожар в гаражном кооперативе, который спасатели уже ликвидировали. Кроме того, повреждены административное здание и трамваи.
В Деснянском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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