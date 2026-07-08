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Вражеские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Киеве, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

В Деснянском районе Киева беспилотник упал и взорвался возле газораспределительной станции, два человека госпитализированы. Также БПЛА упал на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.

Вражеские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Киеве, есть пострадавшие
фото иллюстративное

В Киеве вражеские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Деснянском районе, известно о двух пострадавших, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался возле газораспределительной станции", - отметил Кличко.

Позже он сообщил, что есть "двое пострадавших в Деснянском районе, где вражеский БпЛА упал рядом с газораспределительной станцией". Обоих раненых медики, по его словам, госпитализировали.

А позже мэр добавил: "В Деснянском районе вражеский БпЛА упал также на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком".

"Экстренные службы направляются на место", - указал Кличко.

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Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев