Вражеские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Киеве, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева беспилотник упал и взорвался возле газораспределительной станции, два человека госпитализированы. Также БПЛА упал на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.
В Киеве вражеские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Деснянском районе, известно о двух пострадавших, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался возле газораспределительной станции", - отметил Кличко.
Позже он сообщил, что есть "двое пострадавших в Деснянском районе, где вражеский БпЛА упал рядом с газораспределительной станцией". Обоих раненых медики, по его словам, госпитализировали.
А позже мэр добавил: "В Деснянском районе вражеский БпЛА упал также на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком".
"Экстренные службы направляются на место", - указал Кличко.
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