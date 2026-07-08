Ночная атака РФ на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствия

$44.510.0550.880.01
ukenru
05:29 • 7626 просмотра
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненыхPhoto
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 25575 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 59130 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 44357 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
7 июля, 13:06 • 49158 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 52566 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
7 июля, 12:02 • 33120 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
7 июля, 11:19 • 33508 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
7 июля, 10:45 • 42602 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 31638 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
5м/с
58%
739мм
Популярные новости
СМИ узнали, по каким целям США нанесли новые удары в Иране8 июля, 01:15 • 11013 просмотра
Беспилотники, вероятно, поразили саратовский НПЗ, возник пожар – ASTRAVideo8 июля, 01:23 • 18074 просмотра
США назвали причину ударов по Ирану, президент Пезешкиан досрочно возвращается в Тегеран03:38 • 7490 просмотра
Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехникиPhoto04:15 • 19152 просмотра
Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движенииVideo06:00 • 11807 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 36433 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 71760 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 93287 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 100311 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 93319 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 75472 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 68583 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 65656 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 106771 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 115095 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Ночная атака РФ на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствия

Киев • УНН

 • 3934 просмотра

В результате ночной комбинированной атаки РФ на Киев 8 июля погибла женщина, двое мужчин ранены. Повреждены склады с продуктами, парфюмерией и автозапчастями в Деснянском и Святошинском районах.

Ночная атака РФ на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствия

В Киеве ракетная атака рф в ночь на 8 июля затронула склады с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Пострадали здания складов с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами в Деснянском и Святошинском районах

- сообщили в прокуратуре.

Как указано, повреждено 40 трамваев и автомобилей, припаркованных возле мест попаданий, а также окна в домах поблизости.

Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движении08.07.26, 09:00 • 11980 просмотров

"В результате ночной комбинированной атаки на Киев 8 июля по состоянию на утро известно о гибели женщины. Ее тело нашли во время тушения пожара в административном здании. Также травмы получили двое мужчин, у одного рана стопы – от госпитализации отказался, у другого сотрясение мозга и резаные раны стоп", - отметили в прокуратуре.

Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненых08.07.26, 08:29 • 7636 просмотров

Начато досудебное расследование по факту совершения военными рф очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ГСЧС указали, что ликвидировали все пожары, вызванные ночным обстрелом рф, в Киеве. "В Святошинском и Деснянском районах горели административные здания и складские помещения. Продолжается разборка и проливка конструкций поврежденных зданий", - отметили в ГСЧС.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев