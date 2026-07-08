Ночная атака РФ на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствия
Киев • УНН
В результате ночной комбинированной атаки РФ на Киев 8 июля погибла женщина, двое мужчин ранены. Повреждены склады с продуктами, парфюмерией и автозапчастями в Деснянском и Святошинском районах.
В Киеве ракетная атака рф в ночь на 8 июля затронула склады с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
Пострадали здания складов с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами в Деснянском и Святошинском районах
Как указано, повреждено 40 трамваев и автомобилей, припаркованных возле мест попаданий, а также окна в домах поблизости.
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"В результате ночной комбинированной атаки на Киев 8 июля по состоянию на утро известно о гибели женщины. Ее тело нашли во время тушения пожара в административном здании. Также травмы получили двое мужчин, у одного рана стопы – от госпитализации отказался, у другого сотрясение мозга и резаные раны стоп", - отметили в прокуратуре.
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Начато досудебное расследование по факту совершения военными рф очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В ГСЧС указали, что ликвидировали все пожары, вызванные ночным обстрелом рф, в Киеве. "В Святошинском и Деснянском районах горели административные здания и складские помещения. Продолжается разборка и проливка конструкций поврежденных зданий", - отметили в ГСЧС.