Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движении
Киев • УНН
В столице в результате обстрела повреждено 42 трамвайных вагона PESA. Подвижной состав планируют восстановить в течение недели.
В результате вражеского обстрела Киева повреждено 42 трамвайных вагона PESA в одном из депо, сообщили в среду в КГГА, пишет УНН.
В результате вражеского обстрела столицы в одном из ДЕПО повреждено 42 вагона PESA
В связи с этим трамваи маршрутов № 1 и № 3 временно курсируют с увеличенными интервалами.
Оперативно создана рабочая группа из специалистов всех столичных ДЕПО. Подвижной состав восстановят ориентировочно в течение недели.
В настоящее время трамвайные маршруты дублируются автобусами № 1Т и № 3Т.
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненых08.07.26, 08:29 • 1376 просмотров