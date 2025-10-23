Количество боев на фронте за сутки сократилось почти на четверть: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 126 боевых столкновениях за сутки, что на четверть меньше, чем за предыдущие сутки. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении, где произошло 50 столкновений.
Количество боев на фронте за сутки сократилось до 126, по сравнению со 167 сутками ранее, уменьшившись примерно на четверть, больше всего боев по-прежнему на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 23 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 29 ракет, 95 авиационных ударов, сбросив при этом 176 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4847 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6530 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, артиллерийское средство и два пункта управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиабомб, а также совершил 176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного.
На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.
На Славянском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.
На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверово, Дачное, Филиал и в направлении Гришино.
На Александровском направлении Силы обороны остановили 20 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.
На Приднепровском направлении агрессор совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
