Количество боев на фронте за сутки сократилось почти на четверть: карта от Генштаба

$41.760.01
48.370.10
ukenru
07:22 • 274 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 1160 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 1768 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 3932 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 17793 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 28926 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 16469 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24355 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27081 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 43345 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
96%
747мм
Популярные новости
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман22 октября, 22:26 • 16736 просмотра
General Motors создали бюджетный электрокар за $5600Photo23 октября, 00:29 • 7610 просмотра
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины23 октября, 01:11 • 11568 просмотра
Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые23 октября, 01:30 • 10040 просмотра
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo03:07 • 8890 просмотра
публикации
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 1160 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 43345 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 41450 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 36692 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 39948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Индия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 23511 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 43663 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 58004 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 66993 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 56543 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Тесла Модель Y

Количество боев на фронте за сутки сократилось почти на четверть: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 126 боевых столкновениях за сутки, что на четверть меньше, чем за предыдущие сутки. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении, где произошло 50 столкновений.

Количество боев на фронте за сутки сократилось почти на четверть: карта от Генштаба

Количество боев на фронте за сутки сократилось до 126, по сравнению со 167 сутками ранее, уменьшившись примерно на четверть, больше всего боев по-прежнему на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 23 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 29 ракет, 95 авиационных ударов, сбросив при этом 176 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4847 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6530 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, артиллерийское средство и два пункта управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиабомб, а также совершил 176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверово, Дачное, Филиал и в направлении Гришино.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 20 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.

На Приднепровском направлении агрессор совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За минувшие сутки РФ потеряла еще 920 военных в войне против Украины - Генштаб ВСУ23.10.25, 07:29 • 2594 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Северск
Украина
Купянск