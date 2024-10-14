"Когда россиянам противопоставляется сила, они отступают, путин отступает": Сибига повторил ЕС призыв снять ограничения на дальнобойное оружие
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ЕС снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против законных военных целей на территории РФ.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ЕС снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против законных военных целей на территории рф. Об этом он сказал во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, пишет УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Глава МИД Андрей Сибига, как сообщается, "повторил призыв к снятию ограничений на использование Украиной дальнобойных возможностей против законных военных целей на территории рф, а также призыв принять решение об использовании противовоздушных возможностей соседей Украины для сбивания российских ракет и дронов в украинском небе".
"Украина реализовывает свое право на самооборону согласно Статье 51 Устава ООН. Каждый раз, когда россиянам противопоставляется сила, они отступают, путин отступает. Когда же они чувствуют слабость, то идут вперед. Мы должны показать коллективную европейскую силу, если хотим оттолкнуть российскую угрозу подальше от Европы", - заявил он.
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