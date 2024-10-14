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"Коли росіянам протиставляється сила, вони відступають, путін відступає": Сибіга повторив ЄС заклик зняти обмеження на далекобійну зброю

Київ • УНН

 • 12903 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти законних військових цілей на території рф.

"Коли росіянам протиставляється сила, вони відступають, путін відступає": Сибіга повторив ЄС заклик зняти обмеження на далекобійну зброю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти законних військових цілей на території рф. Про це він сказав під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, пише УНН з посиланням на МЗС.  

Деталі

Голова МЗС Андрій Сибіга, як повідомляється, "повторив заклик до зняття обмежень на використання Україною далекобійних спроможностей проти законних військових цілей на території рф, а також заклик ухвалити рішення про використання протиповітряних спроможностей сусідів України для збиття російських ракет і дронів в українському небі".

"Україна реалізовує своє право на самооборону згідно зі Статтею 51 Статуту ООН. Щоразу, коли росіянам протиставляється сила, вони відступають, путін відступає. Коли ж вони відчувають слабкість, то йдуть вперед. Ми маємо показати колективну європейську силу, якщо хочемо відштовхнути російську загрозу подалі від Європи", - заявив він.

Сибіга - міністрам ЄС: потрібно пришвидшити допомогу для посилення ППО України14.10.24, 13:52 • 11636 переглядiв

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