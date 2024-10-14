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Сибіга - міністрам ЄС: потрібно пришвидшити допомогу для посилення ППО України

Київ • УНН

 • 11636 перегляди

Міністр закордонних справ України Сибіга на Раді ЄС наголосив на потребі посилення ППО та енергетичної стійкості України. Він закликав до спільної відповіді на атаки рф по портах і суднах.

Сибіга - міністрам ЄС: потрібно пришвидшити допомогу для посилення ППО України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу наголосив на потребі пришвидшити допомогу ЄС для посилення протиповітряної оборони, закликавши європейських колег посилити підтримку енергетичної стійкості України напередодні зими, повідомили у понеділок у МЗС України, пише УНН.

Деталі

Сибіга 14 жовтня взяв онлайн-участь у Раді ЄС із закордонних справ на запрошення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Очільник МЗС України поінформував європейських колег про ситуацію на полі бою та пріоритетні військові потреби українських захисників. Він також розповів про постійні обстріли росією українських міст і громад, критичної цивільної інфраструктури та енергетики, нещодавні удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі.

"Останнім часом ми стали свідками ударів росії по наших портах і цивільних суднах. Такими діями росіяни намагаються не лише послабити економіку України, особливо напередодні зими, але й підірвати глобальну продовольчу безпеку", - зазначив міністр і закликав до спільної рішучої відповіді на такі дії рф, гарантування свободи мореплавства у Чорному морі.

Сибіга, як зазначили у МЗС, окремо наголосив на "потребі пришвидшити допомогу ЄС для посилення протиповітряної оборони та зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими, що включає в себе надання додаткових засобів ППО і посилення повітряного щита, додаткове енергетичне обладнання, інвестиції у джерела генерації".

"Ми вдячні ЄС за зусилля зі зміцнення стійкості енергосистеми України та задоволення наших негайних потреб в енергетичній сфері. Ідеться як про відновлення, так і про підключення додаткових джерел та стабілізацію системи. Ми цінуємо готовність ЄС втілити низку додаткових кроків, які задовольнять частину потреб у енергоспоживанні цієї зими. Розраховуємо також на лідерську роль Єврокомісії у залученні більшої кількості партнерів до надання енергетичної підтримки для України", - наголосив міністр. 

ЄС обговорить розблокування виплат Європейського фонду миру для України - Боррель14.10.24, 11:09 • 15019 переглядiв

Юлія Шрамко

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