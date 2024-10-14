Сибига - министрам ЕС: нужно ускорить помощь для усиления ПВО Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Сибига на Совете ЕС отметил необходимость усиления ПВО и энергетической устойчивости Украины. Он призвал к совместному ответу на атаки рф по портам и судам.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Совете министров иностранных дел Европейского Союза отметил необходимость ускорить помощь ЕС для усиления противовоздушной обороны, призвав европейских коллег усилить поддержку энергетической устойчивости Украины накануне зимы, сообщили в понедельник в МИД Украины, пишет УНН.
Детали
Сибига 14 октября принял онлайн-участие в Совете ЕС по иностранным делам по приглашению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Глава МИД Украины проинформировал европейских коллег о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях украинских защитников. Он также рассказал о постоянных обстрелах россией украинских городов и громад, критической гражданской инфраструктуры и энергетики, недавних ударах по гражданским судам и портовой инфраструктуре.
"В последнее время мы стали свидетелями ударов россии по нашим портам и гражданским судам. Такими действиями россияне пытаются не только ослабить экономику Украины, особенно накануне зимы, но и подорвать глобальную продовольственную безопасность", - отметил министр и призвал к совместному решительному ответу на такие действия рф, обеспечению свободы мореплавания в Черном море.
Сибига, как отметили в МИД, отдельно отметил "необходимость ускорить помощь ЕС для усиления противовоздушной обороны и укрепления энергетической устойчивости Украины накануне зимы, что включает в себя предоставление дополнительных средств ПВО и усиление воздушного щита, дополнительное энергетическое оборудование, инвестиции в источники генерации".
"Мы благодарны ЕС за усилия по укреплению устойчивости энергосистемы Украины и удовлетворению наших неотложных потребностей в энергетической сфере. Речь идет как о восстановлении, так и о подключении дополнительных источников и стабилизации системы. Мы ценим готовность ЕС воплотить ряд дополнительных шагов, которые удовлетворят часть потребностей в энергопотреблении этой зимой. Рассчитываем также на лидерскую роль Еврокомиссии в привлечении большего количества партнеров к оказанию энергетической поддержки для Украины", - подчеркнул министр.
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