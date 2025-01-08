Когда можно ждать назначений, в том числе Генпрокурора - нардеп раскрыл сроки
Киев • УНН
В парламенте не планируют кадровых назначений в течение двух пленарных недель. По словам Железняка, новые назначения, включая Генпрокурора, ожидаются в феврале после инаугурации.
В парламенте пока не планируют кадровых назначений, новые назначения, включая Генпрокурора, можно ожидать в феврале, ближе к середине, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Начинается пленарная неделя. Даже две подряд. Пока никаких кадровых не планируется. В том числе Генпрокурора... Кадры надо ожидать как раз после уже 20 января и инаугурации, то есть по графику парламента - в феврале. Ближе к середине", - написал Железняк.
Дополнение
В октябре Андрей Костин подал в отставку с должности Генерального прокурора, а в конце октября Верховная Рада одобрила его увольнение.
31 октября Зеленский официально уволил Андрея Костина с должности Генпрокурора.