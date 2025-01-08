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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Когда можно ждать назначений, в том числе Генпрокурора - нардеп раскрыл сроки

Когда можно ждать назначений, в том числе Генпрокурора - нардеп раскрыл сроки

Киев  •  УНН

 • 1152 просмотра

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В парламенте не планируют кадровых назначений в течение двух пленарных недель. По словам Железняка, новые назначения, включая Генпрокурора, ожидаются в феврале после инаугурации.

В парламенте пока не планируют кадровых назначений, новые назначения, включая Генпрокурора, можно ожидать в феврале, ближе к середине, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Начинается пленарная неделя. Даже две подряд. Пока никаких кадровых не планируется. В том числе Генпрокурора... Кадры надо ожидать как раз после уже 20 января и инаугурации, то есть по графику парламента - в феврале. Ближе к середине", - написал Железняк.

Дополнение

В октябре Андрей Костин подал в отставку с должности Генерального прокурора, а в конце октября Верховная Рада одобрила его увольнение.

31 октября Зеленский официально уволил Андрея Костина с должности Генпрокурора.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк