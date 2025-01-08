Коли можна чекати призначень, у тому числі Генпрокурора - нардеп розкрив терміни

У парламенті поки не планують кадрових призначень, нові призначення, включаючи Генпрокурора, можна очікувати в лютому, ближче до середини, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

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"Починається пленарний тиждень. Навіть два підряд. Поки ніяких кадрових не планується. У тому числі Генпрокурора... Кадри треба очікувати як раз після вже 20 січня і інавгурації, тобто по графіку парламенту - у лютому. Ближче до середини", - написав Железняк.

Доповнення

У жовтні Андрій Костін подав у відставку з посади Генерального прокурора, а наприкінці жовтня Верховна Рада схвалила його звільнення.

31 жовтня Зеленський офіційно звільнив Андрія Костіна з посади Генпрокурора.