Коли можна чекати призначень, у тому числі Генпрокурора - нардеп розкрив терміни

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У парламенті не планують кадрових призначень протягом двох пленарних тижнів. За словами Железняка, нові призначення, включаючи Генпрокурора, очікуються в лютому після інавгурації.

У парламенті поки не планують кадрових призначень, нові призначення, включаючи Генпрокурора, можна очікувати в лютому, ближче до середини, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Починається пленарний тиждень. Навіть два підряд. Поки ніяких кадрових не планується. У тому числі Генпрокурора... Кадри треба очікувати як раз після вже 20 січня і інавгурації, тобто по графіку парламенту - у лютому. Ближче до середини", - написав Железняк.

Доповнення

У жовтні Андрій Костін подав у відставку з посади Генерального прокурора, а наприкінці жовтня Верховна Рада схвалила його звільнення.

31 жовтня Зеленський офіційно звільнив Андрія Костіна з посади Генпрокурора.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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