Князев дал задание руководителям полиции на местах к выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Руководители всех подразделений полиции на местах уже сейчас должны эффективно распределить силы и средства на время проведения выборов во всех регионах Украины. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Князев отметил, что "руководители всех подразделений на местах уже сейчас должны осуществить эффективную расстановку сил и средств личного состава".
"Мы должны эффективно и качественно реагировать на любые события, связанные с избирательным процессом, а также своевременно принимать процессуальные решения. Поэтому вы должны на местах осуществить максимальную концентрацию сил для надежного обеспечения общественной безопасности во время выборов", - сказал глава Нацполиции.
По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, во время избирательного процесса задачей правоохранительных органов является выполнение всех полномочий, которые возложены и предусмотренны законом.
"Есть закон. И мы будем его придерживаться и будем обеспечивать выполнение этого закона для безопасного волеизъявления наших граждан", - отметил первый замглавы МВД.
Напомним, на 1 марта полиция открыла уже 107 связанных с выборами производств.
Избирательная кампания на выборах президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года. В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019 года.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.