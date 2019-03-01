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Князєв дав завдання керівникам поліції на місцях до виборів

Князєв дав завдання керівникам поліції на місцях до виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Керівники всіх підрозділів поліції на місцях уже зараз повинні ефективно розподілити сили та засоби на час проведення виборів в усіх регіонах України. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Князєв наголосив, що "керівники всіх підрозділів на місцях вже зараз повинні здійснити ефективну розстановку сил та засобів особового складу".

"Ми повинні ефективно та якісно реагувати на будь-які події, пов’язані з виборчим процесом, а також своєчасно приймати процесуальні рішення. Відтак ви повинні на місцях здійснити максимальну концентрацію сил для надійного забезпечення публічної безпеки під час виборів", - сказав голова Нацполіції.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, під час виборчого процесу завданням правоохоронних органів є виконання всіх повноважень, які покладені та передбачені законом.

"Є закон. І ми будемо його дотримуватися і будемо забезпечувати виконання цього закону задля безпечного волевиявлення наших громадян", - наголосив перший заступник голови МВС.

Нагадаємо, на 1 березня поліція відкрила вже 107 пов'язаних з виборами проваджень.

Виборча кампанія на виборах президента України офіційно стартувала 31 грудня 2018 року. У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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