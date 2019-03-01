Князєв дав завдання керівникам поліції на місцях до виборів

Князєв наголосив, що "керівники всіх підрозділів на місцях вже зараз повинні здійснити ефективну розстановку сил та засобів особового складу".

"Ми повинні ефективно та якісно реагувати на будь-які події, пов’язані з виборчим процесом, а також своєчасно приймати процесуальні рішення. Відтак ви повинні на місцях здійснити максимальну концентрацію сил для надійного забезпечення публічної безпеки під час виборів", - сказав голова Нацполіції.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, під час виборчого процесу завданням правоохоронних органів є виконання всіх повноважень, які покладені та передбачені законом.

"Є закон. І ми будемо його дотримуватися і будемо забезпечувати виконання цього закону задля безпечного волевиявлення наших громадян", - наголосив перший заступник голови МВС.

Нагадаємо, на 1 березня поліція відкрила вже 107 пов'язаних з виборами проваджень.

Виборча кампанія на виборах президента України офіційно стартувала 31 грудня 2018 року. У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.