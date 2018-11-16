КНУ имени Шевченко не собирается менять цвет Красного корпуса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко не собирается менять цвет главного учебного корпуса, который называют "Красным". Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление университета.
"В связи с многочисленными обращениями СМИ, сообщаем, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко не планирует менять цвет памятники архитектуры - главного учебного корпуса, который называют "Красным", - говорится в заявлении вуза в Facebook.
Накануне появились сообщения, в том числе в СМИ, что якобы Научный совет Украинского госинститута культурного наследия обсуждает проект реставрации Красного корпуса КНУ им. Шевченко, который якобы предусматривал перекраску Красного корпуса в желтый цвет.
Напомним, в Киеве отреставрировали купол Верховной Рады, который не ремонтировали 70 лет. Сделали это досрочно. Эти работы стоили 6,7 миллиона гривен.