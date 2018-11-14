На ремонт куполу ВРУ витратили 6,7 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Реставрація куполу Верховної Ради, який не ремонтували 70 років, завершена достроково. Ці роботи коштували 6,7 млн гривень. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України, передає УНН.
Як зазначають у ВРУ, мотивацією для початку реставраційних робіт куполу Верховної Ради України став термін експлуатації споруди та її зношеність, зокрема останнє відновлення конструкції сталося після руйнування авіабомбою під час Другої світової війни у 1948 році.
“Варто зауважити, що представники фірми працювали 24 години у три зміни по 20 чоловік та докладали чимало зусиль, незважаючи на велику кількість ручної роботи, складність прирізки скла та режимний характер об’єкту. Результатом цього стало дострокове завершення усіх робіт — 30 жовтня ремонт куполу адміністративного приміщення Верховної Ради повністю завершився. Крім того, було зекономлено значну частину державних коштів — витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн”, - повідомили у прес-службі.
У парламенті додали, що для верхньої частини купола було витрачено 650 метрів армованого скла, 1400л сучасних герметиків. На реставрацію металевої споруди купола витрачено близько 2 т нержавіючої сталі та 0,5 т фарби.
Як повідомляв УНН, влітку фахівці почали роботи з ремонту куполу Верховної Ради України. Зокрема, скло для ремонту куполу привезли з Польщі.
Нагадаємо, у Верховній Раді України проводили ремонт 3-тонної люстри, яка знаходиться у сесійній залі парламенту.