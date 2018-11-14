На ремонт куполу ВРУ витратили 6,7 млн гривень

ukru
11:26 • 20345 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 25624 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 52045 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 56199 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 53816 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 73665 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 124293 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224010 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518946 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478912 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.4 м/с
52 %
753 мм
Хмарно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 130992 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 125862 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 117852 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 92901 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 73385 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 56200 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 124293 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 477169 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 558296 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 480228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 23293 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 35180 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 182538 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 178479 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 178135 перегляди
Актуальне
На ремонт куполу ВРУ витратили 6,7 млн гривень

На ремонт куполу ВРУ витратили 6,7 млн гривень

Київ • УНН

 • 13950 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Реставрація куполу Верховної Ради, який не ремонтували 70 років, завершена достроково. Ці роботи коштували 6,7 млн гривень. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України, передає УНН.

Як зазначають у ВРУ, мотивацією для початку реставраційних робіт куполу Верховної Ради України став термін експлуатації споруди та її зношеність, зокрема останнє відновлення конструкції сталося після руйнування авіабомбою під час Другої світової війни у 1948 році.

“Варто зауважити, що представники фірми працювали 24 години у три зміни по 20 чоловік та докладали чимало зусиль, незважаючи на велику кількість ручної роботи, складність прирізки скла та режимний характер об’єкту. Результатом цього стало дострокове завершення усіх робіт — 30 жовтня ремонт куполу адміністративного приміщення Верховної Ради повністю завершився. Крім того, було зекономлено значну частину державних коштів — витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн”, - повідомили у прес-службі.

У парламенті додали, що для верхньої частини купола було витрачено 650 метрів армованого скла, 1400л сучасних герметиків. На реставрацію металевої споруди купола витрачено близько 2 т нержавіючої сталі та 0,5 т фарби.

Як повідомляв УНН, влітку фахівці почали роботи з ремонту куполу Верховної Ради України. Зокрема, скло для ремонту куполу привезли з Польщі.

Нагадаємо, у Верховній Раді України проводили ремонт 3-тонної люстри, яка знаходиться у сесійній залі парламенту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21