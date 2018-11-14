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На ремонт купола ВРУ потратили 6,7 млн гривен

На ремонт купола ВРУ потратили 6,7 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 13950 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Реставрация купола Верховной Рады, который не ремонтировали 70 лет, завершена досрочно. Эти работы стоили 6,7 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Как отмечают в ВРУ, мотивацией для начала реставрационных работ купола Верховной Рады Украины стал срок эксплуатации сооружения и его износ, в частности последнее обновление конструкции произошло после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны в 1948 году.

"Стоит отметить, что представители фирмы работали 24 часа в три смены по 20 человек и прилагали немало усилий, несмотря на большое количество ручной работы, сложность прирезки стекла и режимный характер объекта. Результатом этого стало досрочное завершение всех работ - 30 октября ремонт купола административного здания Верховной Рады полностью завершился. Кроме того, была сэкономлена значительная часть государственных средств - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", - сообщили в пресс-службе.

В парламенте добавили, что для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400л современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 т нержавеющей стали и 0,5 т краски.

Как сообщал УНН, летом специалисты начали работы по ремонту купола Верховной Рады Украины. В частности, стекло для ремонта купола привезли из Польши.

Напомним, в Верховной Раде Украины проводили ремонт 3-тонной люстры, которая находится в сессионном зале парламента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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