На ремонт купола ВРУ потратили 6,7 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Реставрация купола Верховной Рады, который не ремонтировали 70 лет, завершена досрочно. Эти работы стоили 6,7 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.
Как отмечают в ВРУ, мотивацией для начала реставрационных работ купола Верховной Рады Украины стал срок эксплуатации сооружения и его износ, в частности последнее обновление конструкции произошло после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны в 1948 году.
"Стоит отметить, что представители фирмы работали 24 часа в три смены по 20 человек и прилагали немало усилий, несмотря на большое количество ручной работы, сложность прирезки стекла и режимный характер объекта. Результатом этого стало досрочное завершение всех работ - 30 октября ремонт купола административного здания Верховной Рады полностью завершился. Кроме того, была сэкономлена значительная часть государственных средств - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", - сообщили в пресс-службе.
В парламенте добавили, что для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400л современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 т нержавеющей стали и 0,5 т краски.
Как сообщал УНН, летом специалисты начали работы по ремонту купола Верховной Рады Украины. В частности, стекло для ремонта купола привезли из Польши.
Напомним, в Верховной Раде Украины проводили ремонт 3-тонной люстры, которая находится в сессионном зале парламента.