КНУ імені Шевченка не збирається міняти колір Червоного корпусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київський національний університет імені Тараса Шевченка не збирається змінювати колір головного навчального корпусу, який називають "Червоним". Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву університету.
"У зв'язку з численними зверненнями медіа, повідомляємо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка не планує змінювати колір пам’ятки архітектури - Головного навчального корпусу, який називають "Червоним", - йдеться у заяві вишу у Facebook.
Напередодні з'явилися повідомлення, у тому числі у ЗМІ, що нібито Наукова рада Українського держінституту культурної спадщини обговорює проект реставрації Червоного корпусу КНУ ім. Шевченка, який начебто передбачав перефарбування Червоного корпусу у жовтий колір.
Нагадаємо, у Києві відреставрували купол Верховної Ради, який не ремонтували 70 років. Зробили це достроково. Ці роботи коштували 6,7 мільйона гривень.