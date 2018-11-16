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КНУ імені Шевченка не збирається міняти колір Червоного корпусу

КНУ імені Шевченка не збирається міняти колір Червоного корпусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київський національний університет імені Тараса Шевченка не збирається змінювати колір головного навчального корпусу, який називають "Червоним". Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву університету.

"У зв'язку з численними зверненнями медіа, повідомляємо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка не планує змінювати колір пам’ятки архітектури - Головного навчального корпусу, який називають "Червоним", - йдеться у заяві вишу у Facebook.

Напередодні з'явилися повідомлення, у тому числі у ЗМІ, що нібито Наукова рада Українського держінституту культурної спадщини обговорює проект реставрації Червоного корпусу КНУ ім. Шевченка, який начебто передбачав перефарбування Червоного корпусу у жовтий колір.

Нагадаємо, у Києві відреставрували купол Верховної Ради, який не ремонтували 70 років. Зробили це достроково. Ці роботи коштували 6,7 мільйона гривень.

Українські Національні Новини

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