КНР и США планируют отменить дополнительные пошлины

"КНР и США активизируют переговоры, чтобы отменить все дополнительные тарифы", - отмечается в китайского агентства.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров на полях саммита G20 Буэнос-Айресе договорились, что США с 1 января 2019 не будут вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа.

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Переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

С 24 сентября в США вступили в силу пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на соответствующие шаги, ввести дополнительные тарифы относительно китайских товаров и услуг. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.