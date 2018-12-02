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КНР та США планують скасувати додаткові мита

КНР та США планують скасувати додаткові мита

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Китай та Сполучені Штати мають намір домовитися про скасування всіх додаткових підвищених мит на товари двох країн. Про це повідомило в неділю китайське видання "Xinhua News", повідомляє УНН.

“КНР й США активізують переговори, щоб скасувати всі додаткові тарифи”, — наголошується в повідомленні китайського агентства.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час переговорів на полях саміту G20 Буенос-Айресі домовилися, що США з 1 січня 2019 року не будуть вводити додаткові мита на імпортовані в країну китайські товари. Зустріч президента США Дональда Трампа з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном на полях саміту G20 в Аргентині тривала  дві з половиною години.

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Переговори США і КНР із питань торгівлі були припинені у середині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації на чолі з віце-прем’єром Держради Лю Хе в Вашингтон у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.

З 24 вересня в США вступили  в силу мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів. Китай відповів митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Трамп при цьому висловив намір приступити до нового етапу реалізації обмежувальних заходів, а якщо Пекін вирішить піти на відповідні кроки, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів і послуг. Раніше президент США також заявив, що його адміністрація вивчає питання про введення 25-відсоткового мита на імпорт легкових машин для захисту американської автомобільної промисловості.

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