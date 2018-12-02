США і Китай домовилися не вводити нові мита з 1 січня

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час переговорів на полях саміту G20 Буенос-Айресі домовилися, що США з 1 січня 2019 року не будуть вводити додаткові мита на імпортовані в країну китайські товари. Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, сторони продовжать переговори, інформує УНН.

Після завершення переговорів економічний радник президента США Лоуренс Кадлоу сказав, що розмова Дональда Трампа і КНР Сі Цзіньпіна пройшла “дуже добре”. Адміністрація США планує найближчим часом опублікувати звіт про зустріч, яка тривала 2,5 години.

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Раніше у п’ятницю президент Трамп заявив на саміті “Великої двадцятки” у Буенос-Айресі, що бачить позитивні зрушення у переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном та укладенні такої угоди, яка б врегулювала нинішній торговельну суперечку між двома країнами.

Переговори США і КНР із питань торгівлі були припинені у середині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації на чолі з віце-прем’єром Держради Лю Хе в Вашингтон у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.

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З 24 вересня в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів. Китай відповів митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Трамп при цьому висловив намір приступити до нового етапу реалізації обмежувальних заходів, а якщо Пекін вирішить піти на відповідні кроки, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів і послуг. Раніше президент США також заявив, що його адміністрація вивчає питання про введення 25-відсоткового мита на імпорт легкових машин для захисту американської автомобільної промисловості.

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