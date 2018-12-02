США и Китай договорились не вводить новые пошлины с 1 января

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103436 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138395 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136323 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132350 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164556 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США и Китай договорились не вводить новые пошлины с 1 января

Киев  •  УНН

 • 5382 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров на полях саммита G20 Буэнос-Айресе договорились, что США с 1 января 2019 НЕ БУДУТ вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары. Как сообщает Центральное телевидение Китая, стороны продолжат переговоры, информирует УНН.

После завершения переговоров экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу сказал, что разговор Дональда Трампа и КНР Си Цзиньпина прошла "очень хорошо". Администрация США планирует в ближайшее время опубликовать отчет о встрече, которая длилась 2,5 часа.

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Ранее в пятницу президент Трамп заявил на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, что видит положительные сдвиги в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и заключении такого соглашения, которое бы урегулировало нынешний торговый спор между двумя странами.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

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С 24 сентября в США вступили в силу пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на соответствующие шаги, ввести дополнительные тарифы относительно китайских товаров и услуг. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.

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