США и Китай договорились не вводить новые пошлины с 1 января

После завершения переговоров экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу сказал, что разговор Дональда Трампа и КНР Си Цзиньпина прошла "очень хорошо". Администрация США планирует в ближайшее время опубликовать отчет о встрече, которая длилась 2,5 часа.

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Ранее в пятницу президент Трамп заявил на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, что видит положительные сдвиги в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и заключении такого соглашения, которое бы урегулировало нынешний торговый спор между двумя странами.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

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С 24 сентября в США вступили в силу пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на соответствующие шаги, ввести дополнительные тарифы относительно китайских товаров и услуг. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.