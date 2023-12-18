КМИС: украинцы больше всего верят Зеленскому, Залужному и ВСУ, зато критика власти растет

По сравнению с декабрем 2022 года, в Украине сегодня выросла критика органов власти. В то же время почти все украинцы доверяют волонтерам и ВСУ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

В частности, доля тех, кто доверяет Верховной Раде, снизилась с 35% до 15%, а доля тех, кто не доверяет - выросла с 34% до 61%. Также доверие Правительства снизилось с 52% до 26%, недоверие - выросло с 19% до 44%.

Хотя в случае Президента также есть нисходящая динамика, однако он сохраняет подавляющее доверие среди украинской общественности. Так, сейчас 62% доверяют Президенту, а не доверяют - 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли Президенту, не доверяли - 5%. Соответственно, если баланс доверия-недоверия в декабре 2022 года для Президента составлял +80%, то сейчас он составляет +42%. То есть, с одной стороны, видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием тех, кто доверяет Президенту, по сравнению с теми, кто ему не доверяет - резюмировали в КМИС.

В то же время абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - как и в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют В. Залужному (не доверяют - только 4%).

Также опрос свидетельствует о снижении доверия к СБУ, но большинство украинцев доверяют ей - 58% против 16%, которые не доверяют (в декабре 2022 года 63% доверяли СБУ, не доверяли - 9%).

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В то же время более существенно снизилось доверие полиции - с 58% в декабре 2022 года до 41% сейчас (недоверие выросло с 14% до 29%).

Дополнение

Критически низким со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие судам и прокурорам.

Лишь 12% украинцев доверяют судам и лишь 9% доверяют прокурорам. Не доверяют - соответственно, 61% и 64%. В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам - 21%, но более важно, что было значительно меньше (вдвое) тех, кто не доверял им.

В то же время в Украине сохраняется высокое доверие волонтерам - 84% им доверяют и только 3% не доверяют (в декабре 2022 года показатели были почти идентичными).

Вместе с тем результаты опроса свидетельствуют, что значительно потеряли доверие украинские СМИ, чьи показатели доверия вернулись к уровню декабря 2021 года. Так, за последний год с 57% до 29% стало меньше тех, кто доверяет украинским СМИ (зато с 14% до 40% стало больше тех, кто не доверяет им).

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Кроме этого, стабильно теряет доверие общественности церковь. Между декабрем 2021 и декабрем 2022 года доверие церкви снизилось с 51% до 44%, между декабрем 2022 года и декабрем 2023 года - с 44% до 38%.

В КМИС отметили, что критика власти выросла во всех регионах, хотя при этом во всех регионах большинство доверяют Президенту. Кроме этого, во всех регионах абсолютное большинство доверяют ВСУ, В. Залужному и волонтерам.

Напомним,

По сравнению с февралем 2023 года с 22% до 49% выросло количество людей, которые верят, что Россия сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины.

Наиболее существенный рост распространенности такого мнения прослеживается среди жителей южных и восточных регионов.