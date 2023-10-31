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В обществе снижается доверие к власти и телемарафону - опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Доверие украинцев к власти, правительству и телемарафону снизилось по сравнению с маем 2022 года. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.

В обществе снижается доверие к власти и телемарафону - опрос

Детали

В течение 30 сентября - 13 октября 2023 года проходил всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус», в который были включены вопросы о доверии отдельным институтам.

Таким образом безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры. Так, сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ, а 87% доверяют волонтерам.

В то же время за этот период прослеживается снижение доверия к институтам центральной власти. Из 91% тех, кто доверяли президенту сейчас доверяют 76%.

С 74% до 39% снизилось доверие к правительству, а с 58% до 21% – парламенту.

В свою очередь доверие к местной власти не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют.

Также за период с мая 2022 года до октября 2023 года прослеживается снижение доверия к Телемарафону «Единые новости». Хотя Телемарафон сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% стало меньше тех, кто ему доверяет (и зато с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет).

Дополнение

Методом телефонных интервью опрошено 2007 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним

Недавно сообщалось, что менее половины жителей прифронтовых районов, а именно 44%, доверяют телемарафону, как источнику информации. 

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