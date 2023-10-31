У суспільстві знижується довіра до влади та телемарафону – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Довіра українців до влади, уряду та телемарафону знизилась, порівняно з травнем 2022 року. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише УНН.
Деталі
Упродовж 30 вересня - 13 жовтня 2023 року тривало всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого були включені запитання щодо довіри окремим інституціям.
Таким чином безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ, а 87% довіряють волонтерам.
Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади. З 91% тих, хто довіряли президенту наразі довіряють 76%.
З 74% до 39% знизилась довіра до уряду, а з 58% до 21% – парламенту.
У свою чергу довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.
Також за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до Телемарафону «Єдині новини». Хоча Телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє).
Доповнення
Методом телефонних інтерв’ю опитано 2007 респондентів, що старше 18 років та мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Нагадаємо
Нещодавно повідомлялося, що менше половини жителів прифронтових районів, а саме 44%, довіряють телемарафону, як джерелу інформації.