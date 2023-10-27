Телемарафону довіряють менше половини жителів прифронтових районів - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Згідно з опитуванням менше половини жителів прифронтових районів, а саме 44%, довіряють телемарафону, як джерелу інформації. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише УНН.
Деталі
Серед критеріїв вибору джерела інформації немає безумовного лідера, проте помітно, що найбільше респондентів говорять про надання перевіреної інформації. За показниками довіри лідирують телеграм-канали (51% скоріше або повністю їм довіряють. 8% — не довіряють), міжнародні ЗМІ (47% проти 8%) і українські інтернет-ЗМІ (45% проти 11%).
У свою чергу ТБ-марафону довіряють 44% проти 18%, які не довіряють. Також у п’ятірці джерел за довірою — радіо, якому довіряють 37%, не довіряють — 9%. Найнижчі показники довіри у TikTok, якому довіряють 14%, не довіряють — 31%.
Додамо
Протягом 7-12 серпня 2023 року КМІС провів опитування мешканців 10 прифронтових регіонів на замовлення проєкту “Трансформація комунікацій в Україні”, який є програмою USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл в Україні.
Методом онлайн інтерв’ю було проведено 1000 інтерв’ю з дорослими мешканцями прифронтових регіонів.
За звичайних обставин статистична похибка загальної вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 3,1%. Водночас за умов війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки, зумовлені наслідками російської агресії. Також потрібно враховувати особливості використаного методу (онлайн-інтерв’ю).
Нагадаємо
16% опитаних людей, які живуть на прифронтових територіях, на щотижневій чи щоденній основі отримують новини з російських джерел, зокрема 6 відсотків щодня користуються російськими джерелами.
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