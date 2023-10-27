16 відсотків людей на прифронтових територіях регулярно читають російські новини - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. 16 відсотків опитаних людей, які живуть на прифронтових територіях, на щотижневій чи щоденній основі отримують новини з російських джерел, зокрема 6 відсотків щодня користуються російськими джерелами. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише УНН.
Деталі
Протягом 7-12 серпня 2023 року КМІС провів опитування мешканців 10 прифронтових регіонів. Методом онлайн інтерв’ю було проведено 1000 інтерв'ю з дорослими мешканцями прифронтових регіонів.
За даними дослідження, 78% респондентів на щоденній основні читають новини або дивляться їх по ТВ. Ще 12% роблять це досить регулярно (3-4 рази на тиждень).
З 16% респондентів, що на щотижневій чи щоденній основі отримують новини з російських джерел, 6% щодня користуються росзмі.
Серед загалом усіх респондентів найчастіше основними мотивами мешканців користуватися джерелами рф 17% називалися "зіставлення інформації". 14% - інтерес до подачі інформації в росії. Та лише 11% - через проросійські настрої.
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