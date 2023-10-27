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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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16 процентов людей на прифронтовых территориях регулярно читают российские новости - опрос

Киев • УНН

 • 60724 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. 16 процентов опрошенных людей, живущих на прифронтовых территориях, на еженедельной или ежедневной основе получают новости из российских источников, в частности 6 процентов ежедневно пользуются российскими источниками. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.

16 процентов людей на прифронтовых территориях регулярно читают российские новости - опрос

Детали

В течение 7-12 августа 2023 года КМИС провел опрос жителей 10 прифронтовых регионов. Методом онлайн интервью было проведено 1000 интервью со взрослыми жителями прифронтовых регионов.

По данным исследования, 78% респондентов на ежедневной основе читают новости или смотрят их по ТВ. Еще 12% делают это достаточно регулярно (3-4 раза в неделю).

Из 16% респондентов, которые на еженедельной или ежедневной основе получают новости из российских источников, 6% ежедневно пользуются росСМИ.

Среди всех респондентов чаще всего основными мотивами жителей пользоваться источниками рф 17% назывались "сопоставление информации". 14% - интерес к подаче информации в России. И только 11% - из-за пророссийских настроений.

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