Соціологія свідчить про можливість конфліктів між українцями, які виїхали на час війни, та тими, хто залишився

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 14106 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 83251 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 160466 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 160627 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130807 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135334 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86741 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93666 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99285 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89895 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9970 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11173 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11162 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10843 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 8614 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 160635 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227287 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376247 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312609 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420470 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10021 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15974 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32721 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29420 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130811 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Соціологія свідчить про можливість конфліктів між українцями, які виїхали на час війни, та тими, хто залишився

Київ • УНН

 • 150575 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Серед українців поширені почуття щодо можливих конфліктів між тими, хто виїхав з України, та тими, хто лишився. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.

Соціологія свідчить про можливість конфліктів між українцями, які виїхали на час війни, та тими, хто залишився

Цитата

“Респонденти відчувають потенціал конфліктності навколо українських біженців, які повернуться пізніше додому. Близько половини респондентів очікують, що ставлення може бути відмінним до різних категорій громадян, а також очікують проблем”, — йдеться у висновках опитування.

Деталі

Питання, яке ставилося українцям було сформульовано наступним чином: “Уявіть собі, що в Україну після завершення широкомасштабного вторгнення повертаються українці, які покинули країну через війну, і також ті, хто не повернувся одразу, щоб бути доступними для призову (і чоловіки, і жінки). На Вашу думку, наступні твердження будуть описувати ситуацію, яка дуже ймовірно, скоріше ймовірно, скоріше малоймовірно, дуже малоймовірно буде мати місце в Україні”.

66% респондентів відповіли, що вважають, що громадськість нормально прийме людей, які повертають з-за кордону до нормального життя в Україні. 54% очікують, що ставлення може бути відмінним до різних категорій громадян, 52% очікують, що можуть виникнути деякі проблеми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після повномасштабного вторгнення стало більше українців, які бачать спроби боротьби з корупцією — КМІС

Також 49% респондентів очікують, що влада може ухвалити несприятливі для біженців закони. 36% респондентів навіть вважають імовірним сценарій, що громадськість сприйматиме біженців, як зрадників.

Опитування проводилося 4-20 вересня 2023 року шляхом особистого інтерв’ю. У ньому взяли участь 2005 мешканців усіх доступних регіонів України старше 18 років, крім тимчасово окупованих та недоступних через безпекову ситуацію.

Похибка вибірки не перевищує 3,5%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаПолітика
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42