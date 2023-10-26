Соціологія свідчить про можливість конфліктів між українцями, які виїхали на час війни, та тими, хто залишився
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Серед українців поширені почуття щодо можливих конфліктів між тими, хто виїхав з України, та тими, хто лишився. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.
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“Респонденти відчувають потенціал конфліктності навколо українських біженців, які повернуться пізніше додому. Близько половини респондентів очікують, що ставлення може бути відмінним до різних категорій громадян, а також очікують проблем”, — йдеться у висновках опитування.
Деталі
Питання, яке ставилося українцям було сформульовано наступним чином: “Уявіть собі, що в Україну після завершення широкомасштабного вторгнення повертаються українці, які покинули країну через війну, і також ті, хто не повернувся одразу, щоб бути доступними для призову (і чоловіки, і жінки). На Вашу думку, наступні твердження будуть описувати ситуацію, яка дуже ймовірно, скоріше ймовірно, скоріше малоймовірно, дуже малоймовірно буде мати місце в Україні”.
66% респондентів відповіли, що вважають, що громадськість нормально прийме людей, які повертають з-за кордону до нормального життя в Україні. 54% очікують, що ставлення може бути відмінним до різних категорій громадян, 52% очікують, що можуть виникнути деякі проблеми.
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Також 49% респондентів очікують, що влада може ухвалити несприятливі для біженців закони. 36% респондентів навіть вважають імовірним сценарій, що громадськість сприйматиме біженців, як зрадників.
Опитування проводилося 4-20 вересня 2023 року шляхом особистого інтерв’ю. У ньому взяли участь 2005 мешканців усіх доступних регіонів України старше 18 років, крім тимчасово окупованих та недоступних через безпекову ситуацію.
Похибка вибірки не перевищує 3,5%.