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Социология свидетельствует о возможности конфликтов между украинцами, которые выехали на время войны, и теми, кто остался

Киев • УНН

 • 150575 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Среди украинцев распространены чувства относительно возможных конфликтов между теми, кто выехал из Украины, и теми, кто остался. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет УНН.

Социология свидетельствует о возможности конфликтов между украинцами, которые выехали на время войны, и теми, кто остался

Цитата

“Респонденты чувствуют потенциал конфликтности вокруг украинских беженцев, которые вернутся позже домой. Около половины респондентов ожидают, что отношение может быть разным к различным категориям граждан, а также ожидают проблем”, — говорится в выводах опроса.

Детали

Вопрос, который задавался украинцам был сформулирован следующим образом: “Представьте себе, что в Украину после завершения широкомасштабного вторжения возвращаются украинцы, которые покинули страну из-за войны, и также те, кто не вернулся сразу, чтобы быть доступными для призыва (и мужчины, и женщины). По Вашему мнению, следующие утверждения будут описывать ситуацию, которая очень вероятно, скорее вероятно, скорее маловероятно, очень маловероятно будет иметь место в Украине”.

66% респондентов ответили, что считают, что общественность нормально примет людей, которые возвращаются из-за границы к нормальной жизни в Украине. 54% ожидают, что отношение может быть разным к разным категориям граждан, 52% ожидают, что могут возникнуть некоторые проблемы.

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Также 49% респондентов ожидают, что власти могут принять неблагоприятные для беженцев законы. 36% респондентов даже считают вероятным сценарий, что общественность будет воспринимать беженцев, как предателей.

Опрос проводился 4-20 сентября 2023 года путем личного интервью. В нем приняли участие 2005 жителей всех доступных регионов Украины старше 18 лет, кроме временно оккупированных и недоступных из-за ситуации с безопасностью.

Погрешность выборки не превышает 3,5%.

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