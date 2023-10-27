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Телемарафону доверяют меньше половины жителей прифронтовых районов - опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Согласно опросу менее половины жителей прифронтовых районов, а именно 44%, доверяют телемарафону, как источнику информации. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.

Телемарафону доверяют меньше половины жителей прифронтовых районов - опрос

Детали

Среди критериев выбора источника информации нет безусловного лидера, однако заметно, что больше всего респондентов говорят о предоставлении проверенной информации. По показателям доверия лидируют телеграм-каналы (51% скорее или полностью им доверяют. 8% — не доверяют), международные СМИ (47% против 8%) и украинские интернет-СМИ (45% против 11%).

В свою очередь ТВ-марафону доверяют 44% против 18%, которые не доверяют. Также в пятерке источников по доверию — радио, которому доверяют 37%, не доверяют — 9%. Самые низкие показатели доверия у TikTok, которому доверяют 14%, не доверяют — 31%.

Добавим

В течение 7-12 августа 2023 года КМИС провел опрос жителей 10 прифронтовых регионов по заказу проекта “Трансформация коммуникаций в Украине”, который является программой USAID, реализуемой Кимоникс Интернешнл в Украине.

Методом онлайн интервью было проведено 1000 интервью с взрослыми жителями прифронтовых регионов.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность общей выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей применяемого метода исследования) не превышала 3,1%. Вместе с тем в условиях войны могут возникать дополнительные систематические отклонения выборки, обусловленные последствиями российской агрессии. Также нужно учитывать особенности использованного метода (онлайн-интервью).

Напомним

16% опрошенных людей, живущих на прифронтовых территориях, на еженедельной или ежедневной основе получают новости из российских источников, в том числе 6 процентов ежедневно пользуются российскими источниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После полномасштабного вторжения стало больше украинцев, которые видят попытки борьбы с коррупцией — КМИС

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