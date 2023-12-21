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КМИС: большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 10:15  •  12831 просмотра

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Опрос Киевского международного института социологии показал, что 37% украинцев поддерживают правительство национального единства, 38% относятся к нему нейтрально, а 19% - против. Также большинство респондентов не определились с тем, кто должен его возглавить.

Большинство граждан Украины положительно или нейтрально воспринимают идею создания из большинства фракций в парламенте правительства национального единства по примеру Израиля. Об этом со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

37% украинцев положительно относятся к такой инициативе, 38% относятся к ней нейтрально, а 19% - отрицательно. Остальные 7% не определились со своим мнением. Во всех регионах отношение к созданию правительства национального единства довольно похожее

- отмечается в отчете по итогам исследования
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Респондентам в открытом формате также задавали вопрос, а кого бы они хотели видеть во главе такого правительства. Большинство респондентов (76%) не смогли ответить на вопрос.

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Респонденты, которые смогли ответить на вопрос, назвали 71 разную фамилию. В таблице ниже приведены основные ответы. Относительно же чаще всего назывались П. Порошенко, В. Залужный и Ю. Тимошенко.

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Дополнение 

На фоне запроса общественности к единению идея правительства национального единства выглядит весьма уместной (другой вопрос - жизнеспособность, особенно когда для власти это будет уменьшением контроля, а для оппозиции - необходимостью меньше критиковать). Впрочем, пока мы видим, что положительное отношение лишь скорее преобладает (по сравнению с долей тех, кто имеет негативное отношение), то есть скорее можно говорить о сдержанно-положительном восприятии такой инициативы

- отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя итоги исследования.

В то же время он отметил, что на результаты опроса могло повлиять то, что в формулировке вопроса были перечислены основные фракции в парламенте, которые могут входить в Правительство национального единства.

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По его словам, украинцы довольно критично относятся ко всем перечисленным четырем партиям. Поэтому часть респондентов сдержанно или негативно относятся за счет такого состава, которому они не очень доверяют.

Вероятно, если бы мы спрашивали о просто широком объединении различных общественных общественно-политических и волонтерских сил, то такая идея получила бы больше одобрения

- предположил Грушецкий.

Справочно

Опрос проводился с 4 по 10 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. КМИС ранее приводил факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени".

Напомним,

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии украинцы демонстрируют наибольший уровень доверия к главнокомандующему Владимиру Зеленскому. Второе место занял общественный и политический деятель Сергей Притула, а третье - мэр Киева Виталий Кличко.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
КМІС: більшість українців підтримують або нейтрально ставляться до ідеї створення уряду національної єдності
KIIS: the majority of Ukrainians support or are neutral about the idea of creating a Government of National Unity
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