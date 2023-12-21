КМИС: большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства
Киев • УНН
Опрос Киевского международного института социологии показал, что 37% украинцев поддерживают правительство национального единства, 38% относятся к нему нейтрально, а 19% - против. Также большинство респондентов не определились с тем, кто должен его возглавить.
Большинство граждан Украины положительно или нейтрально воспринимают идею создания из большинства фракций в парламенте правительства национального единства по примеру Израиля. Об этом со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.
Детали
37% украинцев положительно относятся к такой инициативе, 38% относятся к ней нейтрально, а 19% - отрицательно. Остальные 7% не определились со своим мнением. Во всех регионах отношение к созданию правительства национального единства довольно похожее
Респондентам в открытом формате также задавали вопрос, а кого бы они хотели видеть во главе такого правительства. Большинство респондентов (76%) не смогли ответить на вопрос.
72% украинцев восприняли бы негативно отставку Залужного - опрос20 декабрь 2023, 14:59 • 41696 просмотров
Респонденты, которые смогли ответить на вопрос, назвали 71 разную фамилию. В таблице ниже приведены основные ответы. Относительно же чаще всего назывались П. Порошенко, В. Залужный и Ю. Тимошенко.
Дополнение
На фоне запроса общественности к единению идея правительства национального единства выглядит весьма уместной (другой вопрос - жизнеспособность, особенно когда для власти это будет уменьшением контроля, а для оппозиции - необходимостью меньше критиковать). Впрочем, пока мы видим, что положительное отношение лишь скорее преобладает (по сравнению с долей тех, кто имеет негативное отношение), то есть скорее можно говорить о сдержанно-положительном восприятии такой инициативы
В то же время он отметил, что на результаты опроса могло повлиять то, что в формулировке вопроса были перечислены основные фракции в парламенте, которые могут входить в Правительство национального единства.
КМИС: украинцы больше всего верят Зеленскому, Залужному и ВСУ, зато критика власти растет18 декабрь 2023, 12:00 • 23416 просмотров
По его словам, украинцы довольно критично относятся ко всем перечисленным четырем партиям. Поэтому часть респондентов сдержанно или негативно относятся за счет такого состава, которому они не очень доверяют.
Вероятно, если бы мы спрашивали о просто широком объединении различных общественных общественно-политических и волонтерских сил, то такая идея получила бы больше одобрения
Справочно
Опрос проводился с 4 по 10 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. КМИС ранее приводил факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени".
Напомним,
Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии украинцы демонстрируют наибольший уровень доверия к главнокомандующему Владимиру Зеленскому. Второе место занял общественный и политический деятель Сергей Притула, а третье - мэр Киева Виталий Кличко.
КМИС: большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства
Опрос Киевского международного института социологии показал, что 37% украинцев поддерживают правительство национального единства, 38% относятся к нему нейтрально, а 19% - против. Также большинство респондентов не определились с тем, кто должен его возглавить.
Кубраков провел первую встречу с новым министром инфраструктуры Польши: обсудили разблокирование границы
Украина и Польша обсуждают пути разблокирования границы на фоне блокады польских перевозчиков. Министры инфраструктуры намерены окончательно согласовать общую позицию в Киеве на этой неделе.
В Шевченковском районе Киева перекрыто движение транспорта и частично прекращено водоснабжение из-за прорыва трубы
В Шевченковском районе Киева из-за повреждения водопровода на улице Деревянской затруднено движение транспорта, что также повлекло перебои с водоснабжением в некоторых населенных пунктах.
Остановлена работа энергоблока ТЭС в Донецкой области, дефицита электроэнергии нет - Минэнерго
Российские войска обстреляли тепловую электростанцию в Донецкой области, что привело к остановке одного из блоков, однако министерство энергетики Украины подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема работает стабильно.
Украина объявила в розыск российского олигарха Гинера и заместителя председателя Госдумы Бабакова
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили в розыск российского олигарха Евгения Гинера и заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Бабакова за действия, направленные на незаконное изменение границ территории Украины. Датой исчезновения Гинера указано 14 августа 2023 года, тогда как Бабаков считается пропавшим без вести с 16 апреля 2022 года.
Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"
Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что служба усиливает операции против критически важных российских военных объектов, чтобы ограничить военный потенциал россии и ускорить победу Украины.
До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ
Молдова намерена выйти из почти всех соглашений СНГ до конца 2024 года. Причем техническое расторжение уже происходит, а итоговой декларации не будет.
Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго
Тепловая электростанция на востоке Украины подверглась двум ударам, что привело к повреждению оборудования, но произведенная электроэнергия пока удовлетворяет спрос потребителей, несмотря на повышенную нагрузку на энергосистему в зимний период. Непогода оставила без света 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях.
В Одесской области будут судить правоохранителей, которые покрывали наркоторговцев
Трое правоохранителей в Украине были пойманы на вымогательстве до 10 000 долларов США у граждан, угрожая им фальшивыми обвинениями в хранении наркотиков. Сейчас им предъявлено обвинение в краже и вымогательстве, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"
Конгрессмен Майк Квигли выразил уверенность, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в середине января 2024 года, подчеркнув, что существует запасной план на случай задержек, поскольку очень важно предотвратить дальнейшую агрессию со стороны авторитарных государств.