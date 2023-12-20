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72percent-ukraintsev-vosprinyali-bi-negativno-otstavku-zaluzhnogo-opros

72% украинцев восприняли бы негативно отставку Залужного - опрос

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 14:59  •  23641 просмотра

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Опрос Киевского международного института социологии показал, что 72% украинцев негативно отреагировали бы на отставку Главнокомандующего Валерия Залужного, и только 2% отнеслись бы к ней положительно. Опрос проводился 4-10 декабря 2023 года среди 1200 совершеннолетних жителей Украины.

Подавляющее большинство опрошенных респондентов -  72% - отнеслись бы к отставке Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного отрицательно. Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам опроса, 72% респондентов негативно отнеслись бы к отставке Главнокомандующего. Лишь 2% отнеслись к этому положительно. И еще 21% имеют нейтральное отношение, а 5% не смогли сформулировать свое мнение.

Добавим

Опрос проводился в течение 4-10 декабря 2023 года. Методом телефонных интервью опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним,

Недавно КМИС также публиковал результаты опроса, согласно которому в Украине сохраняется абсолютное доверие к ВСУ - 96% и к Залужному, которому доверяют 88% (не доверяют - только 4%). 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
72% українців сприйняли б негативно відставку Залужного – опитування
Poll: 72% of Ukrainians would have a negative view of Zaluzhny's resignation
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72% украинцев восприняли бы негативно отставку Залужного - опрос

Опрос Киевского международного института социологии показал, что 72% украинцев негативно отреагировали бы на отставку Главнокомандующего Валерия Залужного, и только 2% отнеслись бы к ней положительно. Опрос проводился 4-10 декабря 2023 года среди 1200 совершеннолетних жителей Украины.

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