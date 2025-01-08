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Ключевой эксперт Пентагона по вопросам Украины уходит в отставку после выборов в США

Ключевой эксперт Пентагона по вопросам Украины уходит в отставку после выборов в США

Киев  •  УНН

 • 10600 просмотра

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Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России и Украины, покидает свою должность. Ее отставка происходит на фоне победы Трампа и неопределенности относительно будущей политики США в отношении Украины.

Ключевой игрок в координации военной помощи США и организации международной поддержки Украины, заместитель помощника министра обороны по делам россии, Украины и Евразии Лора Купер уходит в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Politico.

Лора Купер покидает Пентагон за несколько дней до того, как Дональд Трамп займет Белый дом, что повлияет на войну в Украине.

"Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Пентагоне относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам", - пишет издание. 

Лора Купер считалась ведущим экспертом по украинским и российским вопросам и ключевым должностным лицом в координации координации массовых поставок американской военной помощи Украине. 

Чиновники Пентагона и Государственного департамента, которые тесно сотрудничали с ней, заявили, что опасаются, что во времена Трампа она станет мишенью для преследования за свои показания и связи с политикой в отношении Украины времен Байдена.

В 2019 году ее вызвали свидетельствовать в Конгрессе об усилиях тогдашнего президента Трампа, направленных на давление на Украину с целью расследования в отношении Джо Байдена, его соперника на президентских выборах в 2020 году. Трамп также столкнулся с обвинениями в том, что в рамках этого давления он скрывал сотни миллионов долларов военной помощи Украине. Сенат снял с Трампа эти обвинения преимущественно партийными голосованиями.

Купер дала показания на закрытом заседании комитетов Конгресса, несмотря на письмо от Белого дома, который предупреждал ее не появляться на слушаниях. Она также повторила свои показания во время публичных слушаний. Ее показания, согласно стенограмме, сводились к обсуждению задержки с предоставлением Украине 400 миллионов долларов военной помощи, которые Конгресс выделил на обучение. Она рассказала законодателям, что деньги были "задержаны без объяснения причин", и американские чиновники "начали выражать беспокойство относительно того, как это можно сделать законным путем".

Координируя помощь, Купер наладила хорошие отношения со многими представителями украинского правительства. 

Дополнение

В День Независимости Украины 2024 года Президент Владимир Зеленский наградил Лору Купер Орденом княгини Ольги II степени.

Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлогга своим специальным представителем по Украине и россии. Келлогг представил план по прекращению войны, который предусматривает замораживание линий фронта и переговоры.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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